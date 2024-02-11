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Трамп снова обещает "завершить войну в Украине" в случае победы на выборах, но есть нюанс

Фото: Дональд Трамп, бывший президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Дональд Трамп вновь заявил о важности завершить войну в Украине и пообещал сделать это в случае победы на предстоящих президентских выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы должны урегулировать эту войну, и я ее урегулирую", - заявил Трамп во время предвыборного митинга в штате Южная Каролина.

В частности, он назвал президента Украины Владимира Зеленского "крупнейшим продавцом в истории" и пытался намекнуть на то, что Соединенные Штаты Америки (США) могут якобы потерять "сотни миллиардов долларов", если Киев заключит соглашение с Россией и "вдруг они больше не захотят иметь с нами дело".

Во время предвыборного митинга Трамп лишь ненадолго вспомнил Украину, поскольку продолжал свою кампанию против главного республиканского соперника Никки Хейли.

Следует напомнить и о том, что во время митинга республиканец также заявил, что во время президентства угрожал странам НАТО поощрять Россию "делать все, что ей вздумается" с ними, если те не выполнят финансовые обязательства перед Альянсом.

Выборы в США

Президентские выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у экс-президента США Дональда Трампа, если он выиграет на предстоящих выборах, точно будет другая политика в отношении Украины. В то же время президент убежден в дальнейшей поддержке со стороны США в случае победы Трампа.

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Дональд Трамп