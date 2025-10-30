Трамп знизив мита на товари з Китаю та розповів, що отримав у відповідь

Окрім зниження мит, сторони "дійшли висновків щодо багатьох дуже важливих питань", хоча про укладення торгівельної угоди Трамп не оголосив.

Китай своєю чергою, який нещодавно відновив закупівлі американських соєвих бобів після кількох місяців бойкоту, придбає "великі, колосальні обсяги сої та іншої сільськогосподарської продукції" у Штатів.

Також глава Білого дому зазначив, що Пекін не створюватиме "жодних перешкод" для експорту рідкісноземельних металів, необхідних для виробництва сучасних технологій, і відкладе запровадження експортного контролю на рік.

Під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One після відльоту з Південної Кореї Трамп назвав зустріч із Сі Цзіньпіном "дивовижною" та оцінив її у "12 балів із 10 можливих".

"Він - видатний лідер дуже потужної країни", - сказав президент США про Сі.