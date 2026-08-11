Трамп знайшов "винного" у скороченні запасів зброї США: "Він віддав Україні все"

Американський лідер почав запевняти, що причиною скорочення запасів американського озброєння стало саме рішення Байдена передати Україні зброю на 300 мільярдів доларів.

"З боєприпасами у нас усе гаразд. Ми змушені мати з цим справу, але у нас усе гаразд. Але причина, через яку їх могло стати менше, - а ми виробляємо їх як божевільні - полягає в тому, що він (Байден - ред.) передав Україні озброєння на 300 млрд доларів. Він віддав їм усе. Вони ніколи про це не згадують. Їм ніколи не подобається про це згадувати", - поскаржився очільник Білого дому.

Окрім того, він вкотре нагадав, що американська зброя досі надходить ЗСУ, однак більше не безплатно. Її у США купує Європейський Союз.

"У них є гроші, і вони платять за найвищою ціною. Вони платять повну вартість. Я не хочу говорити "за найвищою ціною", тому що, знаєте, я не прагну встановлювати найвищу ціну", - підсумував Трамп.