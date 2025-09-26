Трамп знайшов важіль тиску на Ердогана у питанні російської нафти, - Bloomberg

На вчорашній зустрічі у Білому домі Трамп закликав президента Туреччини Реджепа Ердогана скоротити закупівлю енергоносіїв у Росії.

Американський лідер назвав переговори з Ердоганом "вирішальними". За його словами, він може розглянути питання повернення Туреччини до програми виробництва та закупівлі літаків F-35 компанії Lockheed Martin Corp.

Також Трамп тиснув на Ердогана з вимогою активніше впливати на Кремль, аби зупинити війну проти України.

"Я зможу зробити це легко, якщо захочу. Можливо, ми це зробимо", - відповів лідер США щодо можливого дозволу для Туреччини знову брати участь у програмі F-35.

Він наголосив, що рішення залежить від кроків Анкари.

Переговори з умовами

Заяви Трампа підкреслили прагматичний характер переговорів. Це ще один приклад того, як він змушує партнерів США зменшувати імпорт російських енергоносіїв, аби послабити фінансування війни в Україні.

Ердоган, своєю чергою, мав власні інтереси. Він прагнув домовленостей у сфері авіації, оборони та енергетики, щоб стабілізувати непрості відносини Туреччини з Вашингтоном.

"Ви будете вражені тим, що сталося з Ердоганом. Я вірю, що він припинить купувати російську нафту. Він зробить те, що правильно", - зазначив Трамп після зустрічі.

Цей візит Ердогана до США став першим за шість років. Він відкрив можливість для двох країн перезапустити діалог, адже їхні відносини ускладнені оборонними контрактами, регіональними конфліктами та конкуренцією з Росією і Китаєм.

Попри відсутність негайних угод, Turkish Airlines згодом оголосила, що планує замовити до 225 літаків у Boeing Co.

Питання F-35 та санкцій

Перед зустріччю Трамп заявляв, що обговорить із Ердоганом бажання Анкари повернутися до програми F-35. Водночас він не гарантував цього, але допустив, що у випадку позитивних результатів санкції проти турецьких чиновників можуть бути зняті "майже миттєво".

Відносини між країнами ускладнилися після того, як Туреччина придбала російські системи С-400. Через це її виключили з програми F-35, а Конгрес наклав санкції проти оборонної промисловості Туреччини.

Нещодавно Трамп дав зрозуміти, що конфлікт можна вирішити. Хоча Туреччина відмовляється відмовитися від С-400, Анкара сподівається, що компроміс у питанні їхнього використання дозволить повернутися до закупівель F-35.

Американський президент також заявив, що планує обговорити з Ердоганом закупівлю систем ППО Patriot - альтернативи російським С-400.

Туреччина між США та Росією

Туреччина потребує військової та дипломатичної підтримки США. Інвестори вважають її роль у західному альянсі критичною для розвитку найбільшої економіки Близького Сходу.

Вирішення давніх суперечностей може стати ключем до зміцнення НАТО, особливо на тлі зростання викликів із боку Росії та намагань Трампа знизити напругу на Близькому Сході, де триває війна Ізраїлю проти ХАМАС.

Трамп наголосив, що Ердоган може відіграти роль у переконанні російського диктатора Володимир Путіна завершити бойові дії. На його думку, турецький лідер має авторитет як у Москві, так і в Києві. Водночас він підкреслив, що найважливіший крок - це скорочення закупівель енергоносіїв у Росії.

"Я думаю, що він може мати великий вплив, якщо захоче. Зараз він дуже нейтральний. Йому подобається бути нейтральним. Але якщо він справді втрутиться, найкраще, що він може зробити, - перестати купувати нафту й газ у Росії", - вважає Трамп.

Росія - головний постачальник

Під час окремої зустрічі в Овальному кабінеті журналісти запитали Трампа, чи отримав він від Ердогана обіцянку зупинити закупівлю російської нафти. Президент відповів ухильно, але додав, що впевнений, якщо він попросить, Ердоган погодиться.

Минулого року Росія залишалася головним постачальником енергоносіїв до Туреччини - 66% імпорту нафти та 41% імпорту газу, згідно з даними національного регулятора.

Останніми тижнями Анкара почала активно диверсифікувати постачання, укладаючи угоди про закупівлю американського скрапленого газу. Цього тижня було підписано 20-річний контракт із трейдером Mercuria Energy Group Ltd.

У минулому під час збоїв у постачанні російської нафти, Туреччина вже зверталася до альтернативних постачальників, зокрема сусіднього Іраку. Країна готується відновити експорт нафти через середземноморський порт Джейхан у суботу після дворічної перерви.