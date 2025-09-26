Трамп нашел рычаг давления на Эрдогана в вопросе российской нефти, - Bloomberg

На вчерашней встрече в Белом доме Трамп призвал президента Турции Реджепа Эрдогана сократить закупку энергоносителей у России.

Американский лидер назвал переговоры с Эрдоганом "решающими". По его словам, он может рассмотреть вопрос возвращения Турции к программе производства и закупки самолетов F-35 компании Lockheed Martin Corp.

Также Трамп давил на Эрдогана с требованием активнее влиять на Кремль, чтобы остановить войну против Украины.

"Я смогу сделать это легко, если захочу. Возможно, мы это сделаем", - ответил лидер США относительно возможного разрешения для Турции снова участвовать в программе F-35.

Он подчеркнул, что решение зависит от шагов Анкары.

Переговоры с условиями

Заявления Трампа подчеркнули прагматический характер переговоров. Это еще один пример того, как он заставляет партнеров США уменьшать импорт российских энергоносителей, чтобы ослабить финансирование войны в Украине.

Эрдоган, в свою очередь, имел собственные интересы. Он стремился к договоренностям в сфере авиации, обороны и энергетики, чтобы стабилизировать непростые отношения Турции с Вашингтоном.

"Вы будете поражены тем, что произошло с Эрдоганом. Я верю, что он прекратит покупать российскую нефть. Он сделает то, что правильно", - отметил Трамп после встречи.

Этот визит Эрдогана в США стал первым за шесть лет. Он открыл возможность для двух стран перезапустить диалог, ведь их отношения осложнены оборонными контрактами, региональными конфликтами и конкуренцией с Россией и Китаем.

Несмотря на отсутствие немедленных соглашений, Turkish Airlines впоследствии объявила, что планирует заказать до 225 самолетов у Boeing Co.

Вопрос F-35 и санкций

Перед встречей Трамп заявлял, что обсудит с Эрдоганом желание Анкары вернуться к программе F-35. При этом он не гарантировал этого, но допустил, что в случае положительных результатов санкции против турецких чиновников могут быть сняты "почти мгновенно".

Отношения между странами осложнились после того, как Турция приобрела российские системы С-400. Из-за этого ее исключили из программы F-35, а Конгресс наложил санкции против оборонной промышленности Турции.

Недавно Трамп дал понять, что конфликт можно решить. Хотя Турция отказывается отказаться от С-400, Анкара надеется, что компромисс в вопросе их использования позволит вернуться к закупкам F-35.

Американский президент также заявил, что планирует обсудить с Эрдоганом закупку систем ПВО Patriot - альтернативы российским С-400.

Турция между США и Россией

Турция нуждается в военной и дипломатической поддержке США. Инвесторы считают ее роль в западном альянсе критической для развития крупнейшей экономики Ближнего Востока.

Решение давних противоречий может стать ключом к укреплению НАТО, особенно на фоне роста вызовов со стороны России и попыток Трампа снизить напряжение на Ближнем Востоке, где продолжается война Израиля против ХАМАС.

Трамп отметил, что Эрдоган может сыграть роль в убеждении российского диктатора Владимир Путина завершить боевые действия. По его мнению, турецкий лидер имеет авторитет как в Москве, так и в Киеве. В то же время он подчеркнул, что самый важный шаг - это сокращение закупок энергоносителей у России.

"Я думаю, что он может иметь большое влияние, если захочет. Сейчас он очень нейтрален. Ему нравится быть нейтральным. Но если он действительно вмешается, лучшее, что он может сделать, - перестать покупать нефть и газ у России", - считает Трамп.

Россия - главный поставщик

Во время отдельной встречи в Овальном кабинете журналисты спросили Трампа, получил ли он от Эрдогана обещание остановить закупку российской нефти. Президент ответил уклончиво, но добавил, что уверен, если он попросит, Эрдоган согласится.

В прошлом году Россия оставалась главным поставщиком энергоносителей в Турцию - 66% импорта нефти и 41% импорта газа, согласно данным национального регулятора.

В последние недели Анкара начала активно диверсифицировать поставки, заключая соглашения о закупке американского сжиженного газа. На этой неделе был подписан 20-летний контракт с трейдером Mercuria Energy Group Ltd.

В прошлом во время сбоев в поставках российской нефти, Турция уже обращалась к альтернативным поставщикам, в частности соседнего Ирака. Страна готовится возобновить экспорт нефти через средиземноморский порт Джейхан в субботу после двухлетнего перерыва.