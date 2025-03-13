Трамп сменил представителя США в мирных переговорах из-за претензий Кремля, - NBC

Спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога отстранили от участия в высокоуровневых переговорах о прекращении войны. Причиной стало недовольство Москвы его проукраинской позицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Представитель администрации президента США и высокопоставленный российский чиновник рассказали изданию, что Владимир Путин признал Келлога слишком "проукраински настроенным". По этой причине российская сторона подняла вопрос о его исключении из переговорного процесса.

"Келлог - бывший американский генерал, он слишком близок к Украине. Это не тот человек, которого мы готовы видеть за столом переговоров", - заявил российский чиновник.

Представитель администрации Трампа подтвердил, что Москва выразила протест против участия Келлога. Однако он не смог уточнить, когда именно Белому дому сообщили об этом требовании.

В то же время, представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог остается "ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с европейскими союзниками".

В NBC News отметили, что Келлог не участвовал в переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля.