Трамп сменил представителя США в мирных переговорах из-за претензий Кремля, - NBC
Спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога отстранили от участия в высокоуровневых переговорах о прекращении войны. Причиной стало недовольство Москвы его проукраинской позицией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Представитель администрации президента США и высокопоставленный российский чиновник рассказали изданию, что Владимир Путин признал Келлога слишком "проукраински настроенным". По этой причине российская сторона подняла вопрос о его исключении из переговорного процесса.
"Келлог - бывший американский генерал, он слишком близок к Украине. Это не тот человек, которого мы готовы видеть за столом переговоров", - заявил российский чиновник.
Представитель администрации Трампа подтвердил, что Москва выразила протест против участия Келлога. Однако он не смог уточнить, когда именно Белому дому сообщили об этом требовании.
В то же время, представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог остается "ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с европейскими союзниками".
В NBC News отметили, что Келлог не участвовал в переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля.
Переговоры о прекращении войны в Украине
11-12 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. Во время встречи было предложено ввести режим прекращения огня на всей линии фронта на 30 дней. Официальный Киев согласился на такое предложение.
В четверг, 13 марта, в Москву прибыла американская делегация для согласования этого вопроса с Кремлем.
Российский диктатор Владимир Путин выразил поддержку идеи 30-дневного перемирия, но уточнил, что его беспокоит ряд "нюансов".
Президент Владимир Зеленский заявил, что "нюансы" Путина являются невыполнимыми и это свидетельствует о его готовности дать отказ американскому предложению.
Президент США Дональд Трамп надеется, что Россия примет правильное решение.
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