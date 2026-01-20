Трамп "злив" особисті листування з Макроном і Рютте, які згадували Україну

Президент США Дональд Трамп оприлюднив у мережі фрагменти листування з президентом Франції Еммануелем Макроном та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи Трампа у соцмережі Truth Social.
На опублікованих скриншотах французький президент зазначає, що не розуміє дій Трампа щодо Гренландії.
"Мій друже, ми повністю збігаємось по Сирії. Ми можемо зробити великі справи щодо Ірану. Я не розумію, що ти робиш із Гренландією. Давай спробуємо зробити великі речі…", - пише Макрон.
Також він запропонував провести зустріч країн G7 у Парижі в четвер і запросив Трампа на спільну вечерю.
"Я можу запросити українців, данців, сирійців та росіян на полях. Давай повечеряємо разом у Парижі в четвер, перед тим як ти повернешся до США", - йдеться у листі Макрона.
Відповідаючи на питання про небажання Макрона приєднуватися до "Ради миру" по Газі, Трамп пригрозив ввести мита на вино.
"Я введу тарифи в 200% на його вино і шампанське, і він приєднається, але він не зобов'язаний", - додав президент США.
Щодо повідомлення від генсека НАТО, у якому він висловив налаштованість розв’язати питання Гренландії, Трамп подякував Рютте публічно.
"Те, чого ви досягли сьогодні в Сирії, неймовірно. Я використаю свої виступи у медіа в Давосі, щоб висвітлити вашу роботу там, у Газі й в Україні. Я налаштований знайти шлях розв’язування питання щодо Гренландії. Не можу дочекатися зустрічі з вами", - йдеться у повідомленні Рютте.
Варто додати, що публікація приватного листування вважається в дипломатії неприпустимою.
Нагадаємо, вчора, 19 січня, у швейцарському Давосі стартував 56-й Всесвітній економічний форум (ВЕФ) під гаслом "Дух діалогу", який триватиме до 23 січня.
Лідери ЄС та їхні делегації, що прибули на форум, змінили порядок денний переговорів із президентом США Трампом.
Відтепер замість обговорення гарантій безпеки для післявоєнної України вони зосереджуються на кризі навколо Гренландії та загрозі нових американських тарифів.
Також стало відомо, що після телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп анонсував проведення окремої зустрічі у Давосі щодо Гренландії.