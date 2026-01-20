Трамп "злив" особисті листування з Макроном і Рютте, які згадували Україну

Листування з Макроном

На опублікованих скриншотах французький президент зазначає, що не розуміє дій Трампа щодо Гренландії.

"Мій друже, ми повністю збігаємось по Сирії. Ми можемо зробити великі справи щодо Ірану. Я не розумію, що ти робиш із Гренландією. Давай спробуємо зробити великі речі…", - пише Макрон.

Також він запропонував провести зустріч країн G7 у Парижі в четвер і запросив Трампа на спільну вечерю.

"Я можу запросити українців, данців, сирійців та росіян на полях. Давай повечеряємо разом у Парижі в четвер, перед тим як ти повернешся до США", - йдеться у листі Макрона.

Відповідаючи на питання про небажання Макрона приєднуватися до "Ради миру" по Газі, Трамп пригрозив ввести мита на вино.

"Я введу тарифи в 200% на його вино і шампанське, і він приєднається, але він не зобов'язаний", - додав президент США.

Листування з Рютте

Щодо повідомлення від генсека НАТО, у якому він висловив налаштованість розв’язати питання Гренландії, Трамп подякував Рютте публічно.

"Те, чого ви досягли сьогодні в Сирії, неймовірно. Я використаю свої виступи у медіа в Давосі, щоб висвітлити вашу роботу там, у Газі й в Україні. Я налаштований знайти шлях розв’язування питання щодо Гренландії. Не можу дочекатися зустрічі з вами", - йдеться у повідомленні Рютте.

Варто додати, що публікація приватного листування вважається в дипломатії неприпустимою.