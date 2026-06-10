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Нафта дорожчає на тлі нового загострення між США та Іраном, - Reuters

10:25 10.06.2026 Ср
2 хв
Скільки зараз коштує нафта?
aimg Тетяна Степанова
Нафта дорожчає на тлі нового загострення між США та Іраном, - Reuters Фото: нафта дорожчає на тлі нового загострення між США та Іраном (Getty Images)
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Ціни на нафту зросли після того, як американські військові завдали нових ударів по Ірану, а ринкові дані показали чергове значне падіння запасів сирої нафти в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 66 центів, або 0,7%, до 92,11 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту West Texas Intermediate піднялася на 60 центів, або 0,7%, до 88,80 долара.

За словами старшрго ринкового аналітикаі Phillip Nova Пріянки Сачдевої, останні атаки США та Ірану знову привернули увагу трейдерів до воєнних ризиків і можливих перебоїв у постачанні.

"Хоча дипломатичні зусилля тривають, останні обміни ударами знову підняли геополітичну премію за ризик на нафтових ринках", - пояснила вона.

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Тим часом запаси сирої нафти у США минулого тижня скоротилися на 9,12 млн барелів, тоді як запаси бензину скоротилися на 1,19 млн барелів.

Загострення між США та Іраном

Нагадаємо, у вівторок, 9 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном щодо угоди перебувають уже на "фінальній стадії". Він припустив, що вона може бути укладена в найближчі кілька днів.

Однак пізніше того ж дня Трамп повідомив, що в понеділок увечері Іран збив американський вертоліт Apache. За даними CNN, вертоліт був збитий дроном типу "Шахед".

З цієї причини Трамп пообіцяв, що США дадуть відповідь на цей інцидент.

Вже у ніч на 10 червня США та Іран обмінялися взаємними ударами.

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