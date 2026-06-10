Нафта дорожчає на тлі нового загострення між США та Іраном, - Reuters

Ціни на нафту зросли після того, як американські військові завдали нових ударів по Ірану, а ринкові дані показали чергове значне падіння запасів сирої нафти в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 66 центів, або 0,7%, до 92,11 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту West Texas Intermediate піднялася на 60 центів, або 0,7%, до 88,80 долара.

За словами старшрго ринкового аналітикаі Phillip Nova Пріянки Сачдевої, останні атаки США та Ірану знову привернули увагу трейдерів до воєнних ризиків і можливих перебоїв у постачанні.

"Хоча дипломатичні зусилля тривають, останні обміни ударами знову підняли геополітичну премію за ризик на нафтових ринках", - пояснила вона.

Тим часом запаси сирої нафти у США минулого тижня скоротилися на 9,12 млн барелів, тоді як запаси бензину скоротилися на 1,19 млн барелів.