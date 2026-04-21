UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп зірвав угоду з Іраном, коментуючи її в соцмережах, - CNN

15:49 21.04.2026 Вт
2 хв
Джерела в адміністрації США припускають, що заяви Трампа могли ускладнити переговори
aimg Анастасія Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп опинився в центрі критики після того, як його публічні заяви, за даними джерел, ускладнили переговори з Іраном про завершення семитижневого конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.

Читайте також: CNN дізналося дату нового раунду переговорів США та Ірану

Оптимізм змінився невизначеністю

Напередодні вихідних сторони демонстрували готовність наблизитися до домовленості про припинення бойових дій. Однак ситуація різко змінилася після того, як Трамп почав озвучувати деталі переговорів публічно, стверджуючи, що Іран нібито погодився на низку ключових умов.

Реакція Тегерана

Іранські представники відкинули такі заяви, підкресливши, що багато питань залишаються неузгодженими.

Ба більше, в Тегерані дали зрозуміти, що не готуються до нового раунду переговорів, що знизило очікування швидкого прогресу.

Вплив публічних заяв

За інформацією джерел, всередині адміністрації США визнають, що активність Трампа в медіа могла негативно вплинути на процес.

Іранська сторона, як зазначається, сприйняла такі дії як спробу тиску і не хоче виглядати слабкою перед внутрішньою аудиторією.

Розбіжності всередині Ірану

Додатковою складністю залишаються можливі протиріччя між учасниками переговорів і силовими структурами Ірану.

Це викликає питання про те, хто в підсумку зможе затвердити фінальні домовленості.

Перемир'я під загрозою

На тлі напруженості стався інцидент в Оманській затоці, де американські військові зупинили іранське судно. Це посилило недовіру і поставило під сумнів перспективи збереження перемир'я.

Перспективи угоди

Сторони продовжують обговорювати умови, включно з обмеженням ядерної програми та можливим зняттям санкцій.

Однак ключові розбіжності зберігаються, а подальший розвиток переговорів залишається невизначеним.

Нагадуємо, що іранська влада заявила, що не приймає ультимативні вимоги з боку США і не розглядає варіант передачі запасів збагаченого урану ні Вашингтону, ні третім державам.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп висловив упевненість у перемозі над Іраном, заявивши, що американські сили вже завдали удару по найважливіших елементах військової інфраструктури противника.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
