Трамп зірвав угоду з Іраном, коментуючи її в соцмережах, - CNN

Оптимізм змінився невизначеністю

Напередодні вихідних сторони демонстрували готовність наблизитися до домовленості про припинення бойових дій. Однак ситуація різко змінилася після того, як Трамп почав озвучувати деталі переговорів публічно, стверджуючи, що Іран нібито погодився на низку ключових умов.

Реакція Тегерана

Іранські представники відкинули такі заяви, підкресливши, що багато питань залишаються неузгодженими.

Ба більше, в Тегерані дали зрозуміти, що не готуються до нового раунду переговорів, що знизило очікування швидкого прогресу.

Вплив публічних заяв

За інформацією джерел, всередині адміністрації США визнають, що активність Трампа в медіа могла негативно вплинути на процес.

Іранська сторона, як зазначається, сприйняла такі дії як спробу тиску і не хоче виглядати слабкою перед внутрішньою аудиторією.

Розбіжності всередині Ірану

Додатковою складністю залишаються можливі протиріччя між учасниками переговорів і силовими структурами Ірану.

Це викликає питання про те, хто в підсумку зможе затвердити фінальні домовленості.

Перемир'я під загрозою

На тлі напруженості стався інцидент в Оманській затоці, де американські військові зупинили іранське судно. Це посилило недовіру і поставило під сумнів перспективи збереження перемир'я.

Перспективи угоди

Сторони продовжують обговорювати умови, включно з обмеженням ядерної програми та можливим зняттям санкцій.

Однак ключові розбіжності зберігаються, а подальший розвиток переговорів залишається невизначеним.