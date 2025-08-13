Трамп зідзвонився із Зеленським та європейськими лідерами, - Axios

Відеоконференція Трампа, Зеленського та європейських лідерів

Нагадаємо, днями в західних ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп 13 серпня проведе відеоконференцію з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським.

За даними Reuters, участь у переговорах беруть лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та ЄС, а також генсек НАТО Марк Рютте.

Така розмова відбувається за два дні до зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

У Європі побоюються, що Трамп може укласти з Путіним невигідну для України та Європи угоду без їхньої участі.

Зі свого боку сам американський лідер запевняв, що жодних угод із Путіним щодо України на зустрічі на Алясці він укладати не буде. За його словами, мирну угоду мають укласти Київ і Москва.