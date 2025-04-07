Трамп зібрався призупинити тарифи на 90 днів? Білий дім відреагував на чутки

У мережі з'явилися чутки про те, що президент США Дональд Трамп може призупинити тарифи на 90 днів для всіх країн, крім Китаю. Така інформація виявилася фейком.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі CNBC заявила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт.
У соцмережах з'явилася "заява" глави Національної економічної ради при Білому домі Кевіна Хассетта, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість призупинення тарифів на 90 днів для всіх країн, крім Китаю.
Насправді ж Хассетт не згадував нічого подібного.
"Знаєте, я думаю, що президент вирішить, що президент вирішить. Понад 50 країн ведуть переговори з президентом. Сьогодні до нас приїжджає прем'єр-міністр Ізраїлю. Нам довелося зв'язатися з Тайванем вночі", - заявив він в ефірі Fox News.
Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт вже прокоментувала такий вкид телеканалу CNBC.
"Фейкові новини", - коротко зазначила вона.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп ввів у дію додаткові тарифи на імпорт з низки країн. Зокрема, таке рішення торкнулося всіх країн Євросоюзу, а також Китаю.
Такі тарифи фактично спричинили катастрофу на фінансових ринках. Також обвалилися ціни на нафту.
Пекін уже зазначив, що з 10 квітня запроваджує 34% мита на імпортовані американські товари як захід у відповідь.
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