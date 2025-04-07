Трамп зібрався призупинити тарифи на 90 днів? Білий дім відреагував на чутки

Чутки про тарифи

У соцмережах з'явилася "заява" глави Національної економічної ради при Білому домі Кевіна Хассетта, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість призупинення тарифів на 90 днів для всіх країн, крім Китаю.

Насправді ж Хассетт не згадував нічого подібного.

"Знаєте, я думаю, що президент вирішить, що президент вирішить. Понад 50 країн ведуть переговори з президентом. Сьогодні до нас приїжджає прем'єр-міністр Ізраїлю. Нам довелося зв'язатися з Тайванем вночі", - заявив він в ефірі Fox News.

Реакція Білого дому

Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт вже прокоментувала такий вкид телеканалу CNBC.

"Фейкові новини", - коротко зазначила вона.