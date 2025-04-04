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Ціни на нафту впали до рівня пандемії через торгову війну Китаю і США

П'ятниця 04 квітня 2025 16:24
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Ціни на нафту впали до рівня пандемії через торгову війну Китаю і США Ілюстративне фото: ціни на нафту різко впали через рішення США та Китаю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ціни на нафту сьогодні, 4 квітня, впали на 8%. Вони досягли найнижчого рівня з середини 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 5,30 долара, або 7,6%, до 64,84 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 5,47 долара, або 8,2%, до 61,48 долара. Обидві марки нафти переживають найсильніше тижневе падіння за останні два роки.

Таке падіння цін відбулося після того, як Китай оголосив, що з 10 квітня запроваджує додаткові тарифи в розмірі 34% на всі американські товари. Так Пекін вирішив відповісти на рішення президента США Дональда Трампа про введення тарифів на китайські товари.

"Агресивна відповідь Китаю на американські тарифи практично підтверджує, що ми рухаємося до глобальної торговельної війни - війни без переможців, яка вдарить по економічному зростанню і попиту на ключові сировинні товари, як-от нафту й нафтопродукти", - наголосив голова відділу товарної стратегії банку Saxo Bank Оле Хансен.

Reuters звертає увагу, що ще однією причиною зниження цін на нафту є рішення Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників (ОПЕК+) прискорити плани щодо збільшення видобутку нафти.

Імпорт нафти, газу і нафтопродуктів не був зачеплений рішенням Трампа, проте такі заходи можуть сприяти зростанню інфляції, уповільненню економічного зростання і посиленню торговельних суперечок, чинячи тиск на ціни на нафту.

Рішення Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив додаткові тарифи на імпорт товарів з низки країн. Зокрема, обмеження торкнулися Китаю, України, країн ЄС.

На цьому тлі Євросоюз оголосив, що готує заходи у відповідь. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, тарифи можуть бути введені на Google та інші сервіси зі США.

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