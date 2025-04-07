Трамп собрался приостановить тарифы на 90 дней? Белый дом отреагировал на слухи

Слухи о тарифах

В соцсетях появилось "заявление" главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассетта, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приостановки тарифов на 90 дней для всех стран, кроме Китая.

На самом же деле Хассетт не упоминал ничего подобного.

"Знаете, я думаю, что президент решит, что президент решит. Более 50 стран ведут переговоры с президентом. Сегодня к нам приезжает премьер-министр Израиля. Нам пришлось связаться с Тайванем ночью", - заявил он в эфире Fox News.

Реакция Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт уже прокомментировала такой вброс телеканалу CNBC.

"Фейковые новости", - коротко отметила она.