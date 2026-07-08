"Що йому передати": Трамп збирається поговорити з Путіним

Російський диктатор Володимир Путін ніби хоче швидко завершити війну проти України, а його умови стають м'якшими через серйозні труднощі для Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
Під час розмови Трамп анонсував майбутні переговори з російським диктатором та запитав, що йому передати.
"Чому не припинити цю війну? Я думаю, це чудове питання. Чому б не звернутися з цим до Путіна?" - зазначив він.
Трамп підкреслив, що багато говорив з Путіним і переконаний у його намірах зупинити бойові дії.
За його словами, Путін хоче завершити це швидко, хоча дуже багато людей у це не вірять.
Нагадаємо, на саміті НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої Трамп зробив нову заяву про мирну угоду щодо війни в Україні. Американський лідер зазначив, що робота над документом для завершення бойових дій триває, проте назвав цей процес непростим.
У ході перемовин лідер США запитав українського колегу, чи поїде той на зустріч до Путіна. У відповідь Зеленський саркастично відмовився від візиту до Москви, пожартувавши, що організувати таку поїздку складно через постійні польоти