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"Що йому передати": Трамп збирається поговорити з Путіним

16:33 08.07.2026 Ср
2 хв
Трамп упевнений, що диктатор готовий поступитися
aimg Сергій Козачук
Фото: Дональд Трамп - Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін ніби хоче швидко завершити війну проти України, а його умови стають м'якшими через серйозні труднощі для Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Що Трамп планує передати Путіну

Під час розмови Трамп анонсував майбутні переговори з російським диктатором та запитав, що йому передати.

"Чому не припинити цю війну? Я думаю, це чудове питання. Чому б не звернутися з цим до Путіна?" - зазначив він.

Трамп підкреслив, що багато говорив з Путіним і переконаний у його намірах зупинити бойові дії.

За його словами, Путін хоче завершити це швидко, хоча дуже багато людей у це не вірять.

Зустріч Зеленського та Трампа в Анкарі

Нагадаємо, на саміті НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої Трамп зробив нову заяву про мирну угоду щодо війни в Україні. Американський лідер зазначив, що робота над документом для завершення бойових дій триває, проте назвав цей процес непростим.

У ході перемовин лідер США запитав українського колегу, чи поїде той на зустріч до Путіна. У відповідь Зеленський саркастично відмовився від візиту до Москви, пожартувавши, що організувати таку поїздку складно через постійні польоти

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