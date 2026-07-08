"Що йому передати": Трамп збирається поговорити з Путіним

Що Трамп планує передати Путіну

Під час розмови Трамп анонсував майбутні переговори з російським диктатором та запитав, що йому передати.

"Чому не припинити цю війну? Я думаю, це чудове питання. Чому б не звернутися з цим до Путіна?" - зазначив він.

Трамп підкреслив, що багато говорив з Путіним і переконаний у його намірах зупинити бойові дії.

За його словами, Путін хоче завершити це швидко, хоча дуже багато людей у це не вірять.