Трамп збере ключових членів команди нацбезпеки для обговорення Венесуели, - CNN

За даними видання, на зустрічі, зокрема, будуть присутні міністр оборони Піт Хегсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн і держсекретар Марко Рубіо, а також керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлс та її заступник Стівен Міллер.

CNN пише, що зустріч призначена на 17:00 за місцевим часом. Вона відбудеться в Овальному кабінеті. Такі обговорення відбудуться на тлі посилення тиску США на Венесуелу - ударами по суднах, що можуть перевозити наркотики, і нарощуванням американської військової присутності в Карибському регіоні.

Варто зауважити, що минулого тижня Трамп заявив, що США "дуже скоро" почнуть перекривати наземні маршрути венесуельської наркоторгівлі, крім морських шляхів.

У вихідні Трамп закликав авіакомпанії та пілотів уникати повітряного простору Венесуели. Однак у неділю, 30 листопада, він сказав журналістам, що не варто надавати цьому оголошенню особливого значення.