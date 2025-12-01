Трамп соберет ключевых членов команды нацбезопасности для обсуждения Венесуэлы, - CNN

Президент США Дональд Трамп сегодня, 1 декабря, обсудит дальнейшие шаги по Венесуэле с ключевыми министрами и членами команды нацбезопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным издания, на встрече, в частности, будет присутствовать министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэн Кэйн и госсекретарь Марко Рубио, а также руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер.
CNN пишет, что встреча назначена на 17:00 по местному времени (00:00 по киевскому времени). Она пройдет в Овальном кабинете. Такие обсуждения состоятся на фоне усиления давления США на Венесуэлу - ударами по судам, которые могут перевозить наркотики, и наращиванием американского военного пристутствия в Карибском регионе.
Стоит заметить, что на прошлой неделе Трамп заявил, что США “очень скоро” начнут перекрывать наземные маршруты венесуэльского наркоторговли, помимо морских путей.
В выходные Трамп призвал авиакомпании и пилотов избегать воздушного пространства Венесуэлы. Однако в воскресенье, 30 ноября, он сказал журналистам, что не стоит придавать этому объявлению особого значения.
Напомним, еще месяц назад в СМИ появились слухи о том, что США планируют провести наземную операцию на территории Венесуэлы, чтобы свергнуть режим диктатора Николаса Мадуро.
Сам Трамп заверял, что никаких ударов по Венесуэле и наземной операции проводить не намерен.
Вчера, 30 ноября, CNN со ссылкой на источники написало, что Мадуро якобы готов уйти в отставку. Но это может произойти не сразу, а только через 18 месяцев.
Издание уточнило, что такой вариант развития событий не устраивает Белый дом - в Вашингтоне хотят немедленной отставки диктатора.