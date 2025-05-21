Трамп заявив Зеленському, що Україна та Росія повинні самі знайти рішення війни, - NYT

Президент США Дональд Трамп, після переговорів з диктатором Росії Володимиром Путіним, заявив українському колезі Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що Київ та Москва повинні самостійно знайти вихід з війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

"Трамп сказав Зеленському та іншим європейським лідерам після своєї телефонної розмови з Путіним, що Росія й Україна повинні самі знайти рішення щодо війни, всього через кілька днів після того, як заявив, що лише він і Путін мають повноваження укласти угоду", - пише NYT.

За словами неназваних посадовців, Трамп також відмовився від власних погроз приєднатись до європейської кампанії тиску, яка включала б нові санкції проти Росії.

NYT додає, що якщо голова Білого дому не вирішить знову змінити курс, переговори з Путіним та Зеленським залишать російському диктатору те, чого він й хотів: припинення американського тиску та створення глибокої тріщини всередині НАТО між Штатами та Європою.

Розбіжності між США та Європою, як вважає видання, можуть досягти апогею під час літніх самітів G7 та НАТО. Під час останнього сторони обговорюватимуть довгострокову підтримку України та кроки зі стримування російських військ.