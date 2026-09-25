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Трамп заявив про успішні переговори із Сі Цзіньпіном але деталей не оголосив, - Bloomberg

17:24 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Трамп заявив про успішні переговори із Сі Цзіньпіном але деталей не оголосив, - Bloomberg Фото: Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори у Вашингтоні (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп назвав зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном "дуже продуктивною", проте жодних суттєвих деталей чи оголошень щодо угоди не надав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначило видання, американський лідер заявив, що переговори були корисними для обох країн.

Водночас за підсумками зустрічі не оголосили про рішення ключових питань, які ускладнюють відносини США та Китаю, зокрема щодо торгівлі, експортного контролю, Тайваню чи суперництва у сфері штучного інтелекту.

"Відбудуться неймовірні речі", - запевнив Трамп за підсумками переговорів.

Замість обговорення загроз від нових технологій для робочих місць і довкілля Трамп акцентував на прагненні змінити термінологію та стверджував, що Сі Цзіньпін підтримав таку ініціативу.

"Як і майже всім іншим, йому, здається, подобалося називати невдало та неточно названий штучний інтелект набагато точнішим і важливішим ім'ям - суперінтелект. Це було б "супер!". Усі минулої ночі також погодилися", - розповів американський президент.

За даними видання, єдиним суттєвим кроком стало рішення про продовження торговельного перемир'я до 10 січня. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Термін попередньої домовленості мав закінчитися у листопаді. Китайська сторона наразі офіційно це рішення ще не підтвердила.

Що передувало

Нагадаємо, що візит очільника Китаю до Вашингтона відзначився низкою символічних жестів, серед яких ключовим стало рішення про відновлення так званої "панда-дипломатії".

Під час зустрічі з Дональдом Трампом Сі Цзіньпін оголосив про відправку до США двох великих панд - Пін Пін та Фучуань. Тварини оселяться у зоопарку Атланти як символ дружби та відновлення взаєморозуміння між народами двох країн.

Самі заходи у Білому домі пройшли у традиційно пишній атмосфері. Президент США особисто привітав китайського колегу, підкресливши особливий статус цього візиту.

За словами Дональда Трампа, Сі Цзіньпін став першим в історії главою КНР, який здійснив вже другий офіційний державний візит до Сполучених Штатів.

Американський лідер також відзначив тривалу "чудову дружбу" між ними, засновану на взаємній повазі та спільних інтересах двох держав.

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