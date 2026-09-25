Трамп заявив про успішні переговори із Сі Цзіньпіном але деталей не оголосив, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп назвав зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном "дуже продуктивною", проте жодних суттєвих деталей чи оголошень щодо угоди не надав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначило видання, американський лідер заявив, що переговори були корисними для обох країн.

Водночас за підсумками зустрічі не оголосили про рішення ключових питань, які ускладнюють відносини США та Китаю, зокрема щодо торгівлі, експортного контролю, Тайваню чи суперництва у сфері штучного інтелекту.

"Відбудуться неймовірні речі", - запевнив Трамп за підсумками переговорів.

Замість обговорення загроз від нових технологій для робочих місць і довкілля Трамп акцентував на прагненні змінити термінологію та стверджував, що Сі Цзіньпін підтримав таку ініціативу.

"Як і майже всім іншим, йому, здається, подобалося називати невдало та неточно названий штучний інтелект набагато точнішим і важливішим ім'ям - суперінтелект. Це було б "супер!". Усі минулої ночі також погодилися", - розповів американський президент.

За даними видання, єдиним суттєвим кроком стало рішення про продовження торговельного перемир'я до 10 січня. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Термін попередньої домовленості мав закінчитися у листопаді. Китайська сторона наразі офіційно це рішення ще не підтвердила.