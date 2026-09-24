Сі Цзіньпін відновив панда-дипломатію: який подарунок чекає Трампа

Китай відправив до США двох панд. Вже днями вони прибудуть до зоопарку в Атланті.

Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє РБК-Україна .

"У мене є гарна новина. За кілька днів дві панди - Пін Пін і Фучуань - прибудуть до свого нового дому в зоопарку Атланти та познайомляться з американцями", - повідомив китайський лідер у Білому домі.

Він додав, що велика панда завжди була "символом дружби між китайцями та американцями".

За повідомленнями китайських ЗМІ, Фучуань означає "подвійне благословення", а Пін Пін перекладається як "мир, мир".

Який зв'язок між пандами та дипломатією

Пекін десятиліттями застосовує великих панд як інструмент "дипломатії". Така практика отримала назву "панда-дипломатія". Спершу Китай дарував біло-чорних ведмедів іншим країнам, а з 1984 почав здавати їх в оренду.

Панди стали символом американсько-китайської дружби у 1972 році, коли Пекін подарував ведмедів Національному зоопарку у Вашингтоні. Цей жест передував нормалізації двосторонніх відносин. Згодом Пекін позичив панд й іншим американським зоопаркам.

Як правило, коли між США та Китаєм починається напруга, - Пекін забирає панд додому. А коли країни доходять згоди - ведмедів повертають до США. Так, наприклад, сталося у жовтні 2025 року, коли до Китаю повернулися останні три панди з Вашингтонського зоопарку.

Сьогодні зоопарк Атланти залишається єдиним в США зоопарком з пандами.