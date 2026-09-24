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Сі Цзіньпін відновив панда-дипломатію: який подарунок чекає Трампа

18:39 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Дмитро Левицький
Сі Цзіньпін відновив панда-дипломатію: який подарунок чекає Трампа Фото: до США прямують дві панди з Китаю (Getty Images)
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Китай відправив до США двох панд. Вже днями вони прибудуть до зоопарку в Атланті.

Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє РБК-Україна.

"У мене є гарна новина. За кілька днів дві панди - Пін Пін і Фучуань - прибудуть до свого нового дому в зоопарку Атланти та познайомляться з американцями", - повідомив китайський лідер у Білому домі.

Він додав, що велика панда завжди була "символом дружби між китайцями та американцями".

За повідомленнями китайських ЗМІ, Фучуань означає "подвійне благословення", а Пін Пін перекладається як "мир, мир".

Який зв'язок між пандами та дипломатією

Пекін десятиліттями застосовує великих панд як інструмент "дипломатії". Така практика отримала назву "панда-дипломатія". Спершу Китай дарував біло-чорних ведмедів іншим країнам, а з 1984 почав здавати їх в оренду.

Панди стали символом американсько-китайської дружби у 1972 році, коли Пекін подарував ведмедів Національному зоопарку у Вашингтоні. Цей жест передував нормалізації двосторонніх відносин. Згодом Пекін позичив панд й іншим американським зоопаркам.

Як правило, коли між США та Китаєм починається напруга, - Пекін забирає панд додому. А коли країни доходять згоди - ведмедів повертають до США. Так, наприклад, сталося у жовтні 2025 року, коли до Китаю повернулися останні три панди з Вашингтонського зоопарку.

Сьогодні зоопарк Атланти залишається єдиним в США зоопарком з пандами.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін прилетів до США вперше за понад 10 років. Водночас він став першим китайським лідером, який двічі відвідував США за своє правління. Сьогодні Трамп приймає Сі Цзіньпіна у Білому домі. РБК-Україна зібрало перші подробиці в окремому матеріалі.

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