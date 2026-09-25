ua en ru
Пт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп заявил об успешных переговорах с Си Цзиньпином, но деталей не объявил, - Bloomberg

17:24 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Трамп заявил об успешных переговорах с Си Цзиньпином, но деталей не объявил, - Bloomberg Фото: Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Вашингтоне (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с китайским лидером Си Цзиньпином "очень продуктивной", однако никаких существенных деталей или объявлений по соглашению не предоставил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отметило издание, американский лидер заявил, что переговоры были полезны для обеих стран.

В то же время по итогам встречи не объявили о решении ключевых вопросов, усложняющих отношения США и Китая, в частности, по торговле, экспортному контролю, Тайваню или соперничеству в сфере искусственного интеллекта.

"Состоятся невероятные вещи", - заверил Трамп по итогам переговоров.

Вместо обсуждения угроз новых технологий для рабочих мест и окружающей среды Трамп акцентировал на стремлении изменить терминологию и утверждал, что Си Цзиньпин поддержал такую инициативу.

"Как и почти всем другим, ему, кажется, нравилось называть неудачно и неточно названный искусственный интеллект гораздо более точным и важным именем - суперинтеллект. Это было бы "супер!". Все минувшей ночью тоже согласились", - рассказал американский президент.

По данным издания, единственным существенным шагом стало решение о продлении торгового перемирия до 10 января. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Срок предварительной договоренности должен был истек в ноябре. Китайская сторона официально это решение еще не подтвердила.

Что предшествовало

Напомним, что визит главы Китая в Вашингтон отметился рядом символических жестов, среди которых ключевым стало решение о возобновлении так называемой "панды-дипломатии".

Во время встречи с Дональдом Трампом Си Цзиньпин объявил об отправке в США двух крупных панд - Пин Пин и Фучуань. Животные поселятся в зоопарке Атланты как символ дружбы и восстановлении взаимопонимания между народами двух стран.

Сами мероприятия в Белом доме прошли в традиционно пышной атмосфере. Президент США лично приветствовал китайского коллегу, подчеркнув особый статус этого визита.

По словам Дональда Трампа, Си Цзиньпин стал первым в истории главой КНР, совершившим уже второй официальный государственный визит в Соединенные Штаты.

Американский лидер также отметил длительную "прекрасную дружбу" между ними, основанную на взаимном уважении и общих интересах двух государств.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Трамп Си Цзиньпин Соединенные Штаты Америки Китай
Новости
Как выглядит бизнес-центр "Инком" в Киеве после атаки РФ: фото и видео
Как выглядит бизнес-центр "Инком" в Киеве после атаки РФ: фото и видео
Аналитика
У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем