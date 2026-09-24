Сі Цзіньпін прибув до Білого дому на зустріч із Трампом: перші подробиці
Глава КНР Сі Цзіньпін у четвер, 24 вересня, прибув до Білого дому для зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Президент США особисто зустріч китайського лідера біля авто і наголосив, що Сі Цзіньпін - перший в історії глава КНР, який здійснює другий офіційний державний візит до Сполучених Штатів.
"Відтоді, як мене вперше обрали президентом у 2016 році, у нас із головою Сі склалися дружні стосунки - справді чудова дружба, що ґрунтується на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів", - сказав Трамп.
Він додав, що вперше зустрічається із Сі Цзіньпіном у Білому домі.
"Під час цього візиту ми також обговоримо нагальні питання, що стосуються безпеки, технологій та суперінтелекту", - зазначив американський президент.
За його словами, рішення, які лідери двох країн ухвалюють в цих сферах сьогодні, можуть "сприяти миру й процвітанню на довгі десятиліття вперед".
Сі Цзіньпін зазначив, що і Китай, і США є великими країнами, а китайський та американський народи - великими народами.
"Я відвідую США на запрошення президента Трампа, щоб зміцнювати нашу дружбу, розширювати співпрацю та сприяти добробуту обох наших народів", - зазначив глава КНР.
Нагадаємо, Reuters писало, що США запланували пишні церемонії та масштабні заходи задля прийому Сі Цзіньпіна. Водночас зазначається, що перемовини лідерів двох країн не будуть легкими.