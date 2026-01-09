Трамп заявив про скасування "другої хвилі атак" на Венесуелу та назвав причину

Трамп заявив, що Венесуела погодилася звільнити "велику кількість політичних в'язнів", щоб продемонструвати Сполученим Штатам "прагнення до миру". Також Вашингтон та Каракас знайшли спільну мову в питаннях нафти.

"Це дуже важливий і розумний жест. США та Венесуела добре співпрацюють, особливо щодо відновлення її нафтогазової інфраструктури у набагато більшій, кращій та сучаснішій формі. Завдяки цій співпраці я скасував раніше очікувану "другу хвилю" атак, яка, ймовірно, не буде потрібною, проте всі кораблі залишаться на місцях з міркувань безпеки", - написав Трамп.

Також він повідомив, що 9 січня пройде зустріч в Білому домі з топменеджерами найбільших нафтових компаній США. Трамп очікує, що вони погодяться інвестувати у Венесуелу щонайменше 100 мільярдів доларів.