Трамп заявил об отмене "второй волны атак" на Венесуэлу и назвал причину

Трамп заявил, что Венесуэла согласилась освободить "большое количество политических заключенных", чтобы продемонстрировать Соединенным Штатам "стремление к миру". Также Вашингтон и Каракас нашли общий язык в вопросах нефти.

"Это очень важный и разумный жест. США и Венесуэла хорошо сотрудничают, особенно по восстановлению ее нефтегазовой инфраструктуры в гораздо большей, лучшей и более современной форме. Благодаря этому сотрудничеству я отменил ранее ожидаемую "вторую волну" атак, которая, вероятно, не потребуется, однако все корабли останутся на местах из соображений безопасности", - написал Трамп.

Также он сообщил, что 9 января пройдет встреча в Белом доме с топ-менеджерами крупнейших нефтяных компаний США. Трамп ожидает, что они согласятся инвестировать в Венесуэлу не менее 100 миллиардов долларов.