Трамп заявил об отмене "второй волны атак" на Венесуэлу и назвал причину

США, Пятница 09 января 2026 15:52
UA EN RU
Трамп заявил об отмене "второй волны атак" на Венесуэлу и назвал причину Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил "вторую волну ударов" по Венесуэле, поскольку Каракас "хорошо сотрудничает" с Вашингтоном, в частности в вопросах нефти и политзаключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что Венесуэла согласилась освободить "большое количество политических заключенных", чтобы продемонстрировать Соединенным Штатам "стремление к миру". Также Вашингтон и Каракас нашли общий язык в вопросах нефти.

"Это очень важный и разумный жест. США и Венесуэла хорошо сотрудничают, особенно по восстановлению ее нефтегазовой инфраструктуры в гораздо большей, лучшей и более современной форме. Благодаря этому сотрудничеству я отменил ранее ожидаемую "вторую волну" атак, которая, вероятно, не потребуется, однако все корабли останутся на местах из соображений безопасности", - написал Трамп.

Также он сообщил, что 9 января пройдет встреча в Белом доме с топ-менеджерами крупнейших нефтяных компаний США. Трамп ожидает, что они согласятся инвестировать в Венесуэлу не менее 100 миллиардов долларов.

Интересно, что за день до этого, 8 января, Сенат США поддержал рассмотрение резолюции, которая лишает Трампа возможности проводить дальнейшие военные действия в Венесуэле без одобрения Конгресса. Документ должна рассмотреть Палата представителей, а Белый дом заявил, что Трамп наложит вето.

Известно также, что нефтяные компании США требуют юридических и финансовых гарантий от администрации для инвестирования в нефтяной сектор Венесуэлы. Руководители компаний хотят получения четких гарантий защиты инвестиций, поскольку однажды Каракас уже национализировал их активы в стране.

Что касается нефти - недавно министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Соединенные Штаты будут продавать венесуэльскую нефть "бессрочно". По его словам, вырученные средства пойдут в пользу венесуэльского народа через контролируемые правительством США счета. А Трамп перед этим сказал, что Венесуэла передаст США 30-50 млн баррелей нефти.

