Трамп заявив, що змусить Орбана припинити купувати російську нафту

Під час спілкування із журналістами Трампу нагадали про те, що прем'єр Угорщини відмовився припинити купівлю російської нафти.

"Він мій друг, я з ним ще не розмовляв. Але в мене таке відчуття, що якби я це зробив, він би зупинився. Я думаю, що я зроблю це", - заявив президент США.

Раніше міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина не збирається відмовлятися від російських енергоресурсів, попри вимоги США. За його словами, країна нібито не зможе забезпечити енергобезпеку без російської нафти і газу.

"Ми не можемо забезпечити безпечні постачання для нашої країни без російських джерел нафти або газу", - зазначив Сійярто.