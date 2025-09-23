Трамп заявил, что заставит Орбана прекратить покупать российскую нефть

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что заставит венгерского премьера Виктора Орбана отказаться от российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США.
Во время общения с журналистами Трампу напомнили о том, что премьер Венгрии отказался прекратить покупку российской нефти.
"Он мой друг, я с ним еще не разговаривал. Но у меня такое ощущение, что если бы я это сделал, он бы остановился. Я думаю, что я сделаю это", - заявил президент США.
Ранее министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия не собирается отказываться от российских энергоресурсов, несмотря на требования США. По его словам, страна якобы не сможет обеспечить энергобезопасность без российской нефти и газа.
"Мы не можем обеспечить безопасные поставки для нашей страны без российских источников нефти или газа", - отметил Сийярто.
Президент США потребовал от союзников по НАТО полностью остановить импорт российской нефти. Трамп заявил, что готов ввести крупные санкции против РФ, когда все страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.
Основными получателями российской нефти остаются Венгрия и Словакия, которые сопротивляются требованиям ЕС отказаться от энергоресурсов из РФ. Ежегодно госкомпания MOL импортирует около 5 млн тонн нефти через трубопровод "Дружба".
При этом венгерский премьер Виктор Орбан остается одним из ближайших европейских союзников президента США. Он поддерживает рабочие отношения с РФ и критикует Украину.
Согласно данным МВФ, страна-агрессор продолжает играть ключевую роль в энергоснабжении Венгрии. В прошлом году 74% потребляемого газа и 86% нефти страна импортировала из РФ.
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что президент США Дональд Трамп очень недоволен тем, что Венгрия и Словакия продолжают покупать у России нефть.