Трамп заявил, что заставит Орбана прекратить покупать российскую нефть

Во время общения с журналистами Трампу напомнили о том, что премьер Венгрии отказался прекратить покупку российской нефти.

"Он мой друг, я с ним еще не разговаривал. Но у меня такое ощущение, что если бы я это сделал, он бы остановился. Я думаю, что я сделаю это", - заявил президент США.

Ранее министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия не собирается отказываться от российских энергоресурсов, несмотря на требования США. По его словам, страна якобы не сможет обеспечить энергобезопасность без российской нефти и газа.

"Мы не можем обеспечить безопасные поставки для нашей страны без российских источников нефти или газа", - отметил Сийярто.