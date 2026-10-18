Трамп заявив, що Зеленський не хоче закінчувати війну і свідомо б'є по НПЗ РФ

Чому Трамп відклав санкції

"Моє рішення щодо Росії дуже просте. Я веду переговори про мир у війні між Росією та Україною і не хочу робити нічого, що нерозумно відштовхне Росію від столу переговорів", - написав Трамп.

За його словами, сторони досягли "великого прогресу", зокрема на переговорах щодо заручників. Про кого саме йдеться, Трамп не уточнив.

Підписання санкцій зараз, на його думку, зашкодило б переговорам, а зробити це він може будь-коли пізніше.

Ще одним аргументом Трамп назвав Іран. На його думку, Росія майже не допомагає Ірану порівняно з тим, що могла б робити, і він хоче, щоб так і лишалося.

Звинувачення на адресу Зеленського

Трамп заявив, що Зеленський свідомо обирає цілями російські НПЗ, знаючи, що це б'є по світовому ринку дизпалива, зокрема в США. Від цього, за його словами, страждають фермери і бізнес, тоді як Росія постачає світу мільйони барелів дешевого дизпалива.

"Зеленському байдуже, і, чесно кажучи, з усіма грошима, які йому дає Європа і які в минулому дав шахрай Джо Байден, він не хоче закінчувати цю війну і, ймовірно, ніколи не хотів", - написав президент США.

Трамп вважає, що два роки тому Україна могла б укласти кращу угоду, ніж зараз.

"Його країна в руїнах, велику частину земель втрачено, його океани і моря зникли, а чоловіче населення нечисленне, поранене і/або мертве. Я ХОЧУ, ЩОБ ЦЯ ВІЙНА ЗАКІНЧИЛАСЯ!" - наголосив він.