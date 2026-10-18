Трамп заявил, что Зеленский не хочет заканчивать войну и сознательно избивает по НПЗ РФ

Президент США Дональд Трамп отложил санкции против России, чтобы не сорвать мирные переговоры. Затягивание войны он связывает с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.
"Мое решение по России очень простое. Я веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что глупо оттолкнет Россию от стола переговоров", - написал Трамп.
По его словам, стороны достигли "большого прогресса", в том числе на переговорах по заложникам. О ком идет речь, Трамп не уточнил.
Подписание санкций сейчас, по его мнению, помешало бы переговорам, а сделать это он может когда-нибудь позже.
Еще одним доводом Трамп назвал Иран. По его мнению, Россия почти не помогает Ирану по сравнению с тем, что могла бы делать и он хочет, чтобы так и оставалось.
Трамп заявил, что Зеленский сознательно выбирает целями российские НПЗ, зная, что это сказывается на мировом рынке дизтоплива, в частности в США. От этого, по его словам, страдают фермеры и бизнес, в то время как Россия поставляет миру миллионы баррелей дешевого дизтоплива.
"Зеленскому безразлично, и, честно говоря, со всеми деньгами, которые ему дает Европа и которые в прошлом дал мошенник Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел", - написал президент США.
Трамп считает, что два года назад Украина могла бы заключить лучшее соглашение, чем сейчас.
"Его страна в руинах, большая часть земель потеряна, его океаны и моря исчезли, а мужское население немногочисленное, раненое и/или мертвое. Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЭТО ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ!" – подчеркнул он.
В пятницу Трамп указом заморозил закон о санкциях против России за несколько дней до его вступления в силу. Документ предусматривал высокие пошлины для стран, покупающих российскую нефть. Решение возмутило конгрессменов обеих партий, но Конгресс на каникулах до выборов 3 ноября. Госсекретарь Марк Рубио пояснил, что администрация хочет 60 дней, чтобы оценить экономические последствия санкций.
Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что шаги США выглядят как попытка склонить Украину к капитуляции. Он предложил не бить по российскому дизтопливу в обмен на ракеты в Patriot, но, по его словам, в Вашингтоне просто требуют остановить удары.
Россия тем временем продолжает бить по энергетике: через неделю "энергетического перемирия" оккупанты 76 раз атаковали энергообъекты Украины.