Трамп заявив, що запросить Зеленського у Білий дім
Президент США Дональд Трамп заявив, що запросить президента України Володимира Зеленського до Білого дому.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
Трамп заявив журналістам, що запросить Зеленського до Білого дому, додавши, що "ми хочемо покласти край війні в Україні".
"Я думаю, є велика різниця між останнім візитом (Зеленського, - ред.) до Овального кабінету, це повне припинення вогню, на яке погодилась Україна, і сподіваюсь, Росія погодиться теж", - сказав Трамп.
Сварка Зеленського і Трампа
Варто нагадати, що Зеленський вже перебував з візитом у Вашингтоні 28 лютого. Тоді у нього відбулась зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Однак два лідери посварилися під час спілкування з журналістами.Трамп різко відреагував на заяву Зеленського про те, що наслідки війни Росії проти України відчують навіть у США.
Їх сварка призвела до низки інших події, зокрема США вирішили призупинити військову допомогу українським захисникам. Також припинився обмін розвідданими між країнами.
На тлі цього Зеленський написав у Twitter про те, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів. Також він допустив припинення вогню з Росією в небі та на морі. Трамп похвалив такий жест.
Згодом спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що Зеленський нібито попросив вибачення у президента США Дональда Трампа за їхню сварку в Білому домі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.