Трамп заявив, що запросить Зеленського у Білий дім

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Трамп заявив журналістам, що запросить Зеленського до Білого дому, додавши, що "ми хочемо покласти край війні в Україні".

"Я думаю, є велика різниця між останнім візитом (Зеленського, - ред.) до Овального кабінету, це повне припинення вогню, на яке погодилась Україна, і сподіваюсь, Росія погодиться теж", - сказав Трамп.

Сварка Зеленського і Трампа

Варто нагадати, що Зеленський вже перебував з візитом у Вашингтоні 28 лютого. Тоді у нього відбулась зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Однак два лідери посварилися під час спілкування з журналістами.Трамп різко відреагував на заяву Зеленського про те, що наслідки війни Росії проти України відчують навіть у США.

Їх сварка призвела до низки інших події, зокрема США вирішили призупинити військову допомогу українським захисникам. Також припинився обмін розвідданими між країнами.