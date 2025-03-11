Трамп заявил, что пригласит Зеленского в Белый дом

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Трамп заявил журналистам, что пригласит Зеленского в Белый дом, добавив, что "мы хотим положить конец войне в Украине".

"Я думаю, есть большая разница между последним визитом (Зеленского, - ред.) в Овальный кабинет, это полное прекращение огня, на которое согласилась Украина, и надеюсь, Россия согласится тоже", - сказал Трамп.

Ссора Зеленского и Трампа

Стоит напомнить, что Зеленский уже находился с визитом в Вашингтоне 28 февраля. Тогда у него состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Однако два лидера поссорились во время общения с журналистами, Трамп резко отреагировал на заявление Зеленского о том, что последствия войны России против Украины почувствуют даже в США.

Их ссора привела к ряду других событий, в частности США решили приостановить военную помощь украинским защитникам. Также прекратился обмен разведданными между странами.