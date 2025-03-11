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Трамп заявил, что пригласит Зеленского в Белый дом

Вторник 11 марта 2025 21:27
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Трамп заявил, что пригласит Зеленского в Белый дом Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Трамп заявил журналистам, что пригласит Зеленского в Белый дом, добавив, что "мы хотим положить конец войне в Украине".

"Я думаю, есть большая разница между последним визитом (Зеленского, - ред.) в Овальный кабинет, это полное прекращение огня, на которое согласилась Украина, и надеюсь, Россия согласится тоже", - сказал Трамп.

Ссора Зеленского и Трампа

Стоит напомнить, что Зеленский уже находился с визитом в Вашингтоне 28 февраля. Тогда у него состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Однако два лидера поссорились во время общения с журналистами, Трамп резко отреагировал на заявление Зеленского о том, что последствия войны России против Украины почувствуют даже в США.

Их ссора привела к ряду других событий, в частности США решили приостановить военную помощь украинским защитникам. Также прекратился обмен разведданными между странами.

На фоне этого Зеленский написал в Twitter о том, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров. Также он допустил прекращение огня с Россией в небе и на море. Трамп похвалил такой жест.

Впоследствии спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Зеленский якобы попросил прощения у президента США Дональда Трампа за их ссору в Белом доме.

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Дональд Трамп Белый дом Владимир Зеленский
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