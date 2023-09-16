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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трамп заявив, що йому приємна похвала Путіна його "плану" закінчення війни в Україні

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російський диктатор Володимир Пуітн позитивно оцінив "плани" експрезидента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні. Трамп сказав, що йому це "сподобалось".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Так, під час Східного економічного форуму в РФ Путін заявив, що "чув заяви Трампа про вирішення усіх гострих питань протягом кількох днів, в тому числі, і кризи в Україні".

"Ми не можемо не радуватись цьому", - заявив диктатор.

Трамп заявив, що задоволений коментарем Путіна, бо це нібито значить, що він все робить правильно.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Колишній президент США неодноразово висловлював свою підтримку Путіну та виступав проти надання допомоги України. Наприклад, в травні цього року він не захотів визнавати Путіна воєнним злочинцем, а на додачу назвав його "розумним".

До цього він заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни. Схожу заяву він робив і в червні цього року.

При цьому, президент України Володимир Зеленський казав, що сумнівається у підтримці Трампом Путіна у разі перемоги на виборах 2024 року.

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Дональд ТрампВійна Росії проти України