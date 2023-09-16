Трамп заявил, что ему приятна похвала Путина его "плана" окончания войны в Украине

Так, во время Восточного экономического форума в РФ Путин заявил, что "слышал заявления Трампа о решении всех острых вопросов в течение нескольких дней, в том числе и кризиса в Украине".

"Мы не можем не радоваться этому", - заявил диктатор.

Трамп заявил, что доволен комментарием Путина, потому что это якобы значит, что он все делает правильно.

Позиция Трампа о войне в Украине

Бывший президент США неоднократно выражал свою поддержку Путину и выступал против оказания помощи Украине. Например, в мае этого года он не захотел признавать Путина военным преступником, а вдобавок назвал его "умным".

До этого он заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны. Похожее заявление он делал и в июне этого года.

При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сомневается в поддержке Трампом Путина в случае победы на выборах 2024 года.

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