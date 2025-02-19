Трамп заявив, що війну в Україні можна було закінчити кілька років тому

Президент США Дональд Трамп заявив, що війну в Україні можна було б закінчити ще кілька років тому. За його словами, "цивілізація гине".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Трампа в Білому домі.
"Я засмучений тим, що відбувається три роки. Якби я був президентом, це б не почалося. Я дивлюся, як люди гинуть, таких цифр не було з Другої світової війни. Навіть якби будь-яка людина, не маючи переговорних навичок, цим зайнялася, це вже могло б бути вирішено ще кілька років тому", - сказав Трамп.
За словами президента США, "цивілізація по суті гине", можна було ще давно дійти до певної згоди.
Нагадаємо, 18 лютого в Саудівській Аравії проходили переговори американської та російської делегацій, які тривали 4,5 години.
Після завершення зустрічі радник президента США з нацбезпеки Майк Волц нагадав, що Трамп ясно висловив своє бажання покласти кінець війні Росії проти України якомога швидше.
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