Трамп заявив, що війну в Україні можна було закінчити кілька років тому

"Я засмучений тим, що відбувається три роки. Якби я був президентом, це б не почалося. Я дивлюся, як люди гинуть, таких цифр не було з Другої світової війни. Навіть якби будь-яка людина, не маючи переговорних навичок, цим зайнялася, це вже могло б бути вирішено ще кілька років тому", - сказав Трамп.

За словами президента США, "цивілізація по суті гине", можна було ще давно дійти до певної згоди.