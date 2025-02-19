Трамп заявил, что войну в Украине можно было закончить несколько лет назад

"Я расстроен тем, что происходит три года. Если бы я был президентом, это бы не началось. Я смотрю, как люди гибнут, таких цифр не было со Второй мировой войны. Даже если бы любой человек, не имея переговорных навыков, этим занялся, это уже могло бы быть решено еще несколько лет назад", - сказал Трамп.

По словам президента США, "цивилизация по сути погибает", и можно было еще давно прийти к определенному согласию.

Войну, по мнению Трампа, можно было бы решить без территориальных потерь со стороны Украины.

"Я могу (мог бы - ред.) достичь такого соглашения по Украине, чтобы почти вся украинская земля осталась за Украиной и почти не было разрушений. Но президент Байден сделал выбор - этого не делать... И мы пришли к тому, что мы имеем", - отметил президент США.