Трамп налаштований швидко рухатися в переговорах щодо мирної угоди в Україні, - Волц

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з нацбезпеки Майка Волца під час брифінгу у Саудівській Аравії.

За словами радника Трампа з нацбезпеки, американський лідер "налаштований діяти дуже швидко" у питанні врегулювання війни між Україною та Росією. Про це Волц заявив після багатогодинної зустрічі між Москвою та Вашингтоном, що відбулася в Саудівській Аравії.

"Війну в Україні потрібно завершити назавжди", - зазначив Волц.

Радник Трампа підкреслив, що американський президент вважає "безкінечну війну в Україні неприйнятною".

Зустріч США та РФ в Саудівській Аравії

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, відбулася зустріч між представниками Вашингтона та Кремля в Ер-Ріяді щодо завершення війни в Україні. До складу американської делегації, очолюваної держсекретарем Марко Рубіо, увійшли також радник із нацбезпеки Майкл Волц і спецпосланець Стів Віткофф.

Після завершення зустрічі Волц знову нагадав, що президент США ясно висловив своє бажання покласти край війні Росії проти України якомога швидше. За словами радника, велика кількість країн намагається допомогти президенту США Дональду Трампу завершити війну Росії проти України. Адже це необхідно зробити на справедливих умовах.