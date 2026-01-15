Трамп заявив, що Україна, а не Росія затягує з мирною угодою

"Я думаю, що він готовий укласти угоду, - сказав Трамп про Путіна. - Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду".

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Як зазначає Reuters, коментарі Трампа свідчать про відновлення розчарування українським лідером. Між двома президентами вже давно склалися нестабільні стосунки, хоча їхня взаємодія, схоже, покращилася протягом першого року повернення Трампа на посаду.

Також Трамп заявив, що йому невідомо про можливу майбутню поїздку спецпосланців США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви, про що раніше повідомляло видання Bloomberg.

На запитання, чи зустрінеться він із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

"Я б зустрівся, якщо він там буде, - сказав Трамп. - Я там буду".

На запитання, чому, на його думку, Зеленський стримує переговори, Трамп не відповів, сказавши лише: "Я просто думаю, що йому, знаєте, важко цього досягти".

Reuters нагадав, що Володмиир Зеленський публічно виключив будь-які територіальні поступки Москві, заявивши, що Київ не має права згідно з Конституцією країни відмовлятися від будь-якої землі.