Трамп заявил, что Украина, а не Россия затягивает с мирным соглашением

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дональда Трампа Reuters.
"Я думаю, что он готов заключить сделку, - сказал Трамп о Путине. - Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку".
На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".
Как отмечает Reuters, комментарии Трампа свидетельствуют о возобновлении разочарования украинским лидером. Между двумя президентами уже давно сложились нестабильные отношения, хотя их взаимодействие, похоже, улучшилось в течение первого года возвращения Трампа на должность.
Также Трамп заявил, что ему неизвестно о возможной будущей поездке спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, о чем ранее сообщало издание Bloomberg.
На вопрос, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, Трамп ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.
"Я бы встретился, если он там будет, - сказал Трамп. - Я там буду".
На вопрос, почему, по его мнению, Зеленский сдерживает переговоры, Трамп не ответил, сказав лишь: "Я просто думаю, что ему, знаете, трудно этого достичь".
Reuters напомнил, что Владимир Зеленский публично исключил любые территориальные уступки Москве, заявив, что Киев не имеет права согласно Конституции страны отказываться от любой земли.
Как писало РБК-Украина, на следующей неделе союзники Киева по G7 встретятся с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой в вопросе гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.
В частности, официальные лица ведут переговоры о деталях встречи, которая должна состояться 21 января и может включить в себя других лидеров "коалиции желающих". По словам чиновников, советники по нацбезопасности из коалиции также планируют провести отдельную встречу.
Также сообщалось, что спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Поездка может состояться уже в этом месяце, однако планы пока не являются окончательными, а сроки могут измениться из-за событий в Иране, где более двух недель продолжаются масштабные беспорядки. В то же время представитель Белого дома заявил, что пока такая встреча не запланирована.