Трамп заявил, что Украина, а не Россия затягивает с мирным соглашением

"Я думаю, что он готов заключить сделку, - сказал Трамп о Путине. - Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку".

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Как отмечает Reuters, комментарии Трампа свидетельствуют о возобновлении разочарования украинским лидером. Между двумя президентами уже давно сложились нестабильные отношения, хотя их взаимодействие, похоже, улучшилось в течение первого года возвращения Трампа на должность.

Также Трамп заявил, что ему неизвестно о возможной будущей поездке спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, о чем ранее сообщало издание Bloomberg.

На вопрос, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, Трамп ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.

"Я бы встретился, если он там будет, - сказал Трамп. - Я там буду".

На вопрос, почему, по его мнению, Зеленский сдерживает переговоры, Трамп не ответил, сказав лишь: "Я просто думаю, что ему, знаете, трудно этого достичь".

Reuters напомнил, что Владимир Зеленский публично исключил любые территориальные уступки Москве, заявив, что Киев не имеет права согласно Конституции страны отказываться от любой земли.