Трамп заявив, що удар Ізраїлю по Катару схвалив Нетаньяху, а не він

Також Трамп заявив, що запевнив еміра Катару, що подібне більше не повториться.

"Я поговорив з прем'єр-міністром Нетаньяху після атаки. Прем'єр-міністр сказав мені, що він хоче миру. Я вважаю, що цей сумний інцидент може стати можливістю для миру. Я також поговорив з еміром і прем'єр-міністром Катару і подякував їм за підтримку і дружбу з нашою країною. Я запевнив їх, що подібне більше не повториться на їхній землі", - написав Трамп.

Удар Ізраїлю по Катару

Армія оборони Ізраїлю та контррозвідка 9 вересня близько 16:00 завдали авіаційного удару по столиці Катару Досі з метою ліквідації керівництва угруповання ХАМАС.

У ЦАХАЛ повідомили, що йдеться про високопоставлених представників організації, які були безпосередніми організаторами нападів 7 жовтня 2023 року та координували подальшу війну проти Ізраїлю.

В армії наголосили, що перед атакою були вжиті заходи для мінімізації ризику для цивільних: застосовувалося високоточне озброєння та додаткові розвідувальні дані.