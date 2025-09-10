RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп заявил, что удар Израиля по Катару одобрил Нетаньяху, а не он

Фото: президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху(GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе Израиля по Катару принимал не он, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп написал в Truth Social.

Также Трамп заявил, что заверил эмира Катара, что подобное больше не повторится.

"Я поговорил с премьер-министром Нетаньяху после атаки. Премьер-министр сказал мне, что он хочет мира. Я считаю, что этот печальный инцидент может стать возможностью для мира. Я также поговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их земле", - написал Трамп.

Удар Израиля по Катару

Армия обороны Израиля и контрразведка 9 сентября около 16:00 нанесли авиационный удар по столице Катара Дохе с целью ликвидации руководства группировки ХАМАС.

В ЦАХАЛ сообщили, что речь идет о высокопоставленных представителях организации, которые были непосредственными организаторами нападений 7 октября 2023 года и координировали дальнейшую войну против Израиля.

В армии отметили, что перед атакой были приняты меры для минимизации риска для гражданских: применялось высокоточное вооружение и дополнительные разведывательные данные.

 

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп якобы одобрил удар Израиля по Дохе. Вашингтон знал о таких планах заранее.

Подробнее об ударе Израиля по Катару - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильКатарДональд Трамп