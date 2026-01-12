Трамп заявив, що Росія та Китай не бояться НАТО

"Ми повинні забезпечити безпеку Сполучених Штатів. Ми повинні забезпечити безпеку тих частин світу, за які ми відчуваємо відповідальність. Росія чи Китай зовсім не бояться НАТО. Навіть трохи", - зазначив Трамп.

За його словами, Китай та РФ "надзвичайно" бояться США лише через те, що американський лідер нібито створив армію.

"Якби я не відбудував армію, ми були б такими ж, як вони (інші країни НАТО – ред.)", - додав президент США.