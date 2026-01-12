Трамп заявив, що Росія та Китай не бояться НАТО

Російська Федерація та Китай зовсім не бояться НАТО, та бояться Сполучені Штати лише через їх сильну армію.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
"Ми повинні забезпечити безпеку Сполучених Штатів. Ми повинні забезпечити безпеку тих частин світу, за які ми відчуваємо відповідальність. Росія чи Китай зовсім не бояться НАТО. Навіть трохи", - зазначив Трамп.
За його словами, Китай та РФ "надзвичайно" бояться США лише через те, що американський лідер нібито створив армію.
"Якби я не відбудував армію, ми були б такими ж, як вони (інші країни НАТО – ред.)", - додав президент США.
Останнім часом американський лідер зробив ряд заяв щодо стану НАТО та важливості Альянсу для світової політики.
Так, раніше Трамп заявив, що трансатлантичний альянс НАТО малоефективний без провідної ролі США. Таким чином він натякнув, що допускає повернення Гренладії навіть ціною розпаду трансатлантичного альянсу.
Окрім того, президент США раніше повідомив, що спільно з НАТО посилює тиск на Росію. При цьому президент США знову висловився щодо того, що Штати більше не витрачають гроші на допомогу Україні.
За його словами, Америка навіть отримує прибуток від поставок озброєння Києву, що фінансують інші члени Альянсу. Він також додав, що тепер "вони платять по повній", а НАТО передає гроші США.
"Ми продаємо НАТО. Нас більше не грабують. Усе йде в НАТО, а потім НАТО розподіляє це. НАТО платить нам", - додав Трамп.