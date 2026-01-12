Трамп заявил, что Россия и Китай не боятся НАТО

"Мы должны обеспечить безопасность Соединенных Штатов. Мы должны обеспечить безопасность тех частей мира, за которые мы чувствуем ответственность. Россия или Китай совсем не боятся НАТО. Даже немного", - отметил Трамп.

По его словам, Китай и РФ "чрезвычайно" боятся США только из-за того, что американский лидер якобы создал армию.

"Если бы я не отстроил армию, мы были бы такими же, как они (другие страны НАТО - ред.)", - добавил президент США.