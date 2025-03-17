Трамп заявил, что Россия "согласится" на 30-дневное перемирие с Украиной

Президент США Дональд Трамп считает, что во время разговора с главой Кремля Владимиром Путиным российская сторона согласится на временное прекращение огня с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на C-SPAN и Reuters .

В разговоре с представителями СМИ американский лидер оценил готовность России дать согласие на 30-дневное перемирие, о чем было ранее согласовано с официальным Киевом на переговорах между делегациями от Украины и США в Джидде.

По убеждению Трампа, российская сторона не откажется от этого.

"Они согласятся", - сказал президент США.

Перед этим Трамп заявил, что во время разговора с Путиным 18 марта будут подняты вопросы о возможных территориальных уступок со стороны официального Киева и вопрос о контроле над оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанцией.

"То, что происходит в Украине, не есть хорошо, но мы собираемся проверить, сможем ли мы достичь мирного соглашения, прекращения огня и мира, и я думаю, что мы сможем это сделать", - сказал президент Штатов журналистам в Вашингтоне.

Также Трамп озвучил мнение, что его замораживание военной помощи Украине в начале марта и противоречивая встреча в Овальном кабинете 28 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским "помогли убедить" Киев.

Трамп планирует переговоры с Путиным о перемирии в Украине

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным 18 марта. Также он очертил основные темы своей будущей беседы - планируется, в частности, поднять вопрос территории и электростанций.

Позже Трамп уточнил, что проведет переговоры с Путиным 18 марта утром по времени Вашингтона (учитывая разницу во времени, это вероятно будет днем среды по киевскому времени).

Такой разговор состоится в рамках настояний американского лидера относительно возможного 30-дневного перемирия в рамках усилий по прекращению российско-украинской войны.

Так, напомним, недавно в Саудовской Аравии состоялась встреча между делегациями Украины и США, во время которых американская сторона предложила ввести всеобъемлющее перемирие с РФ на 30 дней. Украина согласилась на данную идею, но предупредила, что Россия может нарушать режим тишины.

Между тем российская сторона до сих пор не дала однозначного ответа, готова ли она к такому перемирию. В частности, глава Кремля рассказывал об определенных условиях, на которых это может произойти.

Кроме того, добавим, что европейские лидеры выражали сомнения в том, что РФ станет придерживаться режима прекращения огня.

В Белом доме 17 марта заявили, что Трамп готов к санкциям против России, если разговор с Путиным не будет "успешным".