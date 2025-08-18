ua en ru
Трамп заявив, що Путін із "задоволенням" провів би саміт деінде, окрім США

Понеділок 18 серпня 2025 09:16
Трамп заявив, що Путін із "задоволенням" провів би саміт деінде, окрім США Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп заявив, що інформація у ЗМІ про його "поразку" у питанні проведення саміту з російським диктатором Володимиром Путіним є неправдивою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у Truth Social.

"Фейкові новини вже 3 дні твердять, що я зазнав "великої поразки", дозволивши президенту РФ Володимиру Путіну провести великий саміт у Сполучених Штатах. Насправді, він би із задоволенням провів цю зустріч деінде, окрім США, і фейкові новини це знають", – написав Трамп.

За його словами, незалежно від місця проведення саміту, демократичні ЗМІ критикували б його рішення.

Президент США також звинуватив своїх опонентів у "спробах посіяти хаос у Вашингтоні та інших містах".

Крім того, Трамп наголосив, що за останні три місяці країна не зафіксувала жодного випадку нелегальної міграції через південний кордон і пообіцяв гарантувати безпеку американських міст.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися для переговорів на військовій базі в Анкориджі, Аляска, у ніч із 15 на 16 серпня.

Вже наступного ранку Трамп під час перельоту до Вашингтону провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн НАТО.

За наявною інформацією, Трамп планує провести тристоронню зустріч з лідерами України та Росії 22 серпня, хоча Путін поки публічно не підтвердив свою участь у ній.

