Трамп заявил, что Путин с "удовольствием" провел бы саммит где-нибудь, кроме США
Президент США Дональд Трамп заявил, что информация в СМИ о его "поражении" в вопросе проведения саммита с российским диктатором Владимиром Путиным является неправдивой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social.
"Фейковые новости уже 3 дня твердят, что я потерпел "большое поражение", позволив президенту РФ Владимиру Путину провести большой саммит в Соединенных Штатах. На самом деле, он бы с удовольствием провел эту встречу в другом месте, кроме США, и фейковые новости это знают", - написал Трамп.
По его словам, независимо от места проведения саммита, демократические СМИ критиковали бы его решение.
Президент США также обвинил своих оппонентов в "попытках посеять хаос в Вашингтоне и других городах".
Кроме того, Трамп подчеркнул, что за последние три месяца страна не зафиксировала ни одного случая нелегальной миграции через южную границу и пообещал гарантировать безопасность американских городов.
Встреча Трампа и Путина на Аляске
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились для переговоров на военной базе в Анкоридже, Аляска, в ночь с 15 на 16 августа.
Уже на следующее утро Трамп во время перелета в Вашингтон провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.
По имеющейся информации, Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России 22 августа, хотя Путин пока публично не подтвердил свое участие в ней.