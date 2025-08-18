ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп заявил, что Путин с "удовольствием" провел бы саммит где-нибудь, кроме США

Понедельник 18 августа 2025 09:16
UA EN RU
Трамп заявил, что Путин с "удовольствием" провел бы саммит где-нибудь, кроме США Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация в СМИ о его "поражении" в вопросе проведения саммита с российским диктатором Владимиром Путиным является неправдивой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social.

"Фейковые новости уже 3 дня твердят, что я потерпел "большое поражение", позволив президенту РФ Владимиру Путину провести большой саммит в Соединенных Штатах. На самом деле, он бы с удовольствием провел эту встречу в другом месте, кроме США, и фейковые новости это знают", - написал Трамп.

По его словам, независимо от места проведения саммита, демократические СМИ критиковали бы его решение.

Президент США также обвинил своих оппонентов в "попытках посеять хаос в Вашингтоне и других городах".

Кроме того, Трамп подчеркнул, что за последние три месяца страна не зафиксировала ни одного случая нелегальной миграции через южную границу и пообещал гарантировать безопасность американских городов.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились для переговоров на военной базе в Анкоридже, Аляска, в ночь с 15 на 16 августа.

Уже на следующее утро Трамп во время перелета в Вашингтон провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.

По имеющейся информации, Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России 22 августа, хотя Путин пока публично не подтвердил свое участие в ней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Дональд Трамп
Новости
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия