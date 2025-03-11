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Трамп заявив, що поговорить з Путіним цього тижня

Вівторок 11 березня 2025 21:47
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Трамп заявив, що поговорить з Путіним цього тижня Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з російським лідером Володимиром Путіним про припинення вогню вже цього тижня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Трамп сказав, що, ймовірно, поговорить із Путіним цього тижня, але зауважив, що "для танго потрібні двоє".

"Я поговорю з Путіним, так... Для танго треба двоє. Сподіваюся, він також погодиться (на припинення вогню - ред.), і це буде 75% всього шляху. Решта - це узгодження документа, обговорення позицій на землі тощо", - зазначив американський президент.

Трамп також заявив, що сподівається на повне припинення вогню найближчими днями.

Такі заяви Трампа пролунали після того, як Україна прийняла пропозицію США щодо 30-денного перемир'я після переговорів між двома країнами в Саудівській Аравії сьогодні.

Припинення вогню

Нагадаємо, що Україна готова до припинення вогню з Росією на 30 днів. Відповідну ініціативу запропонували реалізувати США під час переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії 11 березня.

"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного введення тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню", - йдеться в спільній заяві України та США за підсумками переговорів.

Там також зазначається, що такий режим може бути продовжений за згодою сторін у разі, якщо Росія прийме таку пропозицію.

Додамо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів під час брифінгу після переговорів, що наступного тижня Україна та США на рівні команд почнуть обговорювати 30-денне припинення вогню. Тоді й будуть оприлюднені усі деталі.

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Дональд Трамп Режим припинення вогню
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