Трамп заявил, что поговорит с Путиным на этой неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении огня уже на этой неделе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
Трамп сказал, что, вероятно, поговорит с Путиным на этой неделе, но заметил, что "для танго нужны двое".
"Я поговорю с Путиным, да... Для танго нужны двое. Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня - ред.), и это будет 75% всего пути. Остальное - это согласование документа, обсуждение позиций на земле и тому подобное", - отметил американский президент.
Трамп также заявил, что надеется на полное прекращение огня в ближайшие дни.
Такие заявления Трампа прозвучали после того, как Украина приняла предложение США о 30-дневном перемирии после переговоров между двумя странами в Саудовской Аравии сегодня.
Прекращение огня
Напомним, что Украина готова к прекращению огня с Россией на 30 дней. Соответствующую инициативу предложили реализовать США во время переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта.
"Украина выразила готовность принять предложение США относительно немедленного введения временного, 30-дневного режима прекращения огня", - говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров.
Там также отмечается, что такой режим может быть продлен по согласию сторон в случае, если Россия примет такое предложение.
Добавим, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал во время брифинга после переговоров, что на следующей неделе Украина и США на уровне команд начнут обсуждать 30-дневное прекращение огня. Тогда и будут обнародованы все детали.
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