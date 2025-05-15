Трамп заявив, що переговори щодо України не зрушать з місця без його зустрічі з Путіним

Журналісти запитали в президента США, чи розчарований він рівнем делегації, яку росіяни відправили до Туреччини на переговори з Україною і в якій немає Путіна.

"Я нічим не розчарований. Я не розчарований. Чому я мав би бути розчарований?... Я нічого не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв", - сказав Трамп.

При цьому американський лідер впевнений, що переговори щодо України не зрушать з місця, допоки він не зустрінеться з російським диктатором.

"Послухайте, нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося. Він би не поїхав, якби мене там не було. І я не вірю, що щось станеться, подобається вам це чи ні, поки ми з ним не зустрінемося. Але ми повинні вирішити цю проблему, тому що занадто багато людей гине", - заявив Трамп.

Зазначимо, що раніше сьогодні Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не приїхав на переговори з Україною у Туреччину, бо його там не було. Також він допускав, що завтра, 16 травня, може прилетіти на переговори до Туреччини, але "якщо це буде доречно".