Трамп заявив, що переговори щодо України не зрушать з місця без його зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп вважає, що ніяких зрушень у переговорах щодо України не буде, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа на борту Air Force One на шляху до Дубая.
Журналісти запитали в президента США, чи розчарований він рівнем делегації, яку росіяни відправили до Туреччини на переговори з Україною і в якій немає Путіна.
"Я нічим не розчарований. Я не розчарований. Чому я мав би бути розчарований?... Я нічого не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв", - сказав Трамп.
При цьому американський лідер впевнений, що переговори щодо України не зрушать з місця, допоки він не зустрінеться з російським диктатором.
"Послухайте, нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося. Він би не поїхав, якби мене там не було. І я не вірю, що щось станеться, подобається вам це чи ні, поки ми з ним не зустрінемося. Але ми повинні вирішити цю проблему, тому що занадто багато людей гине", - заявив Трамп.
Зазначимо, що раніше сьогодні Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не приїхав на переговори з Україною у Туреччину, бо його там не було. Також він допускав, що завтра, 16 травня, може прилетіти на переговори до Туреччини, але "якщо це буде доречно".
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з Росією, як пропонував диктатор Путін. Зеленський заявляв, що буде говорити лише з Путіним і чекатиме на нього 15 травня у Туреччині.
Проте Путін проігнорував зустріч з Зеленським і відправив до Стамбула кремлівських чиновників низького рівня.
Як відомо, український лідер вже прилетів до Анкари і зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Українська делегація у Туреччині представлена на найвищому рівні - це представники Офісу президента, МЗС, військові та розвідники.
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