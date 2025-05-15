Трамп заявил, что переговоры по Украине не сдвинутся с места без его встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что никаких сдвигов в переговорах по Украине не будет, пока он не встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа на борту Air Force One на пути в Дубай.
Журналисты спросили у президента США, разочарован ли он уровнем делегации, которую россияне отправили в Турцию на переговоры с Украиной и в которой нет Путина.
"Я ничем не разочарован. Я не разочарован. Почему я должен быть разочарован?.... Я ничего не знаю о делегации. Я даже не проверял", - сказал Трамп.
При этом американский лидер уверен, что переговоры по Украине не сдвинутся с места, пока он не встретится с российским диктатором.
"Послушайте, ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. Он бы не поехал, если бы меня там не было. И я не верю, что что-то произойдет, нравится вам это или нет, пока мы с ним не встретимся. Но мы должны решить эту проблему, потому что слишком много людей погибает", - заявил Трамп.
Отметим, что ранее сегодня Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не приехал на переговоры с Украиной в Турцию, потому что его там не было. Также он допускал, что завтра, 16 мая, может прилететь на переговоры в Турцию, но "если это будет уместно".
Напомним, что президент Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры с Россией, как предлагал диктатор Путин. Зеленский заявлял, что будет говорить только с Путиным и будет ждать его 15 мая в Турции.
Однако Путин проигнорировал встречу с Зеленским и отправил в Стамбул кремлевских чиновников низкого уровня.
Как известно, украинский лидер уже прилетел в Анкару и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинская делегация в Турции представлена на самом высоком уровне - это представители Офиса президента, МИД, военные и разведчики.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.