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Трамп заявив, що незабаром "ймовірно" поговорить з Путіним

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, поговорить з главою Кремля Володимиром Путіним. Він нагадав про хороші відносини з ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Так, говорячи про те, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня, Трамп додав, що і, "ймовірно", поговорить з Володимиром Путіним.

"У нас з президентом Путіним завжди були хороші відносини", - сказав він.

Трамп укотре наголосив, що, якби він був президентом США, то війни в Україні ніколи б не сталося.

"Я хотів би, щоб ця війна закінчилася з головної причини - гине так багато людей. Мільйони людей гинуть у бою. Я хотів би, щоб це закінчилося з гуманітарних міркувань. Жахливо, що відбувається. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося", - додав він.

Зустріч Трампа та Зеленського

Президент США Дональд Трамп може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні.

Додамо, що глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив 7 лютого, що візит спецпредставника президента США по Україні та Росії Кіта Келлога в Україну очікують в лютому. Як раніше писало РБК-Україна, Келлог може прибути в Україну 20 лютого.

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