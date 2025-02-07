Трамп заявив, що незабаром "ймовірно" поговорить з Путіним

Так, говорячи про те, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня, Трамп додав, що і, "ймовірно", поговорить з Володимиром Путіним.

"У нас з президентом Путіним завжди були хороші відносини", - сказав він.

Трамп укотре наголосив, що, якби він був президентом США, то війни в Україні ніколи б не сталося.

"Я хотів би, щоб ця війна закінчилася з головної причини - гине так багато людей. Мільйони людей гинуть у бою. Я хотів би, щоб це закінчилося з гуманітарних міркувань. Жахливо, що відбувається. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося", - додав він.