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Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Трамп заявил, что вскоре "вероятно" поговорит с Путиным

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, поговорит с главой Кремля Владимиром Путиным. Он напомнил о хороших отношениях с ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Так, говоря о том, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, Трамп добавил, что и, "вероятно", поговорит с Владимиром Путиным.

"У нас с президентом Путиным всегда были хорошие отношения", - сказал он.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что, если бы он был президентом США, то войны в Украине никогда бы не произошло.

"Я хотел бы, чтобы эта война закончилась по главной причине - погибает так много людей. Миллионы людей погибают в бою. Я хотел бы, чтобы это закончилось по гуманитарным соображениям. Ужасно, что происходит. Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло", - добавил он.

 

Встреча Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры, вероятно, пройдут в Вашингтоне.

Добавим, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил 7 февраля, что визит спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлога в Украину ожидают в феврале. Как ранее писало РБК-Украина, Келлог может прибыть в Украину 20 февраля.

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