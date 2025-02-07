Трамп заявил, что вскоре "вероятно" поговорит с Путиным

Так, говоря о том, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, Трамп добавил, что и, "вероятно", поговорит с Владимиром Путиным.

"У нас с президентом Путиным всегда были хорошие отношения", - сказал он.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что, если бы он был президентом США, то войны в Украине никогда бы не произошло.

"Я хотел бы, чтобы эта война закончилась по главной причине - погибает так много людей. Миллионы людей погибают в бою. Я хотел бы, чтобы это закончилось по гуманитарным соображениям. Ужасно, что происходит. Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло", - добавил он.